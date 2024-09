APAV apoiou 88 novos utentes em 2023 devido a homicídios tentados ou consumados

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) apoiou 88 novos utentes em 2023 na sequência de 58 crimes de homicídios tentados e consumados, num total de 684 atendimentos, indicou esta terça-feira a APAV.

Num comunicado com dados estatísticos, a associação refere que no caso dos homicídios tentados foram apoiadas 29 pessoas, cujos processos tiveram na base 24 crimes, enquanto os consumados foram 59 os apoiados devido a um total de 34 crimes.

Vinte e sete dos apoiados residiam no distrito de Lisboa, 21 no do Porto, nove em Faro e cinco em Setúbal. Santarém, Leiria e Coimbra eram o distrito de residência de quatro utentes cada um, a Madeira de três, Viseu de dois, enquanto Portalegre, Castelo Branco, Aveiro, Braga e Viana do Castelo contaram com um cada.

Dos utentes apoiados, 51 eram mulheres (42 devido a homicídios e nove a tentativas) e 36 homens (19 na sequência de tentativas e 17 a homicídios), não tendo a associação "informação relativa ao sexo de uma vítima".

No caso dos homicídios tentados, 25 dos atendidos eram as vítimas do crime, três eram filhos e um tinha "outra relação".