Se aulas começassem hoje, mais de 120 mil alunos não teriam pelo menos um professor

Se as aulas começassem esta segunda-feira, mais de 120 mil alunos teriam pelo menos um professor em falta.

As contas são feitas pela Federação Nacional de Professores (Fenprof), tendo por base os pedidos de recrutamento feito pelas escolas.

Os números foram divulgados na conferência de imprensa realizada no dia em que as escolas reabrem.

Oportunidade para o secretário-geral da Fenprof anunciar ainda que vão entregar um pré-aviso de greve com efeito a partir de 12 de setembro, uma paralisação às horas extraordinárias, que, no entanto, não deve afetar as aulas dos alunos.

O calendário escolar indica que o regresso às aulas vai acontecer entre 12 e 16 de setembro.

[em atualização]