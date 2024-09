PJ detém homem suspeito de atear fogo e obstruir bombeiros em Gaia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 40 anos suspeito de atear um fogo e obstruir os bombeiros no sábado em Olival, Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado emitido pela PJ, o homem é suspeito de ser o autor de um fogo florestal, ocorrido no sábado, na localidade de Olival, sendo que "depois de atear o incêndio, através de chama direta, o suspeito ainda obstruiu com a sua viatura o acesso dos bombeiros à mata, dificultando desta forma o seu combate".

Durante o fogo, "estiveram em perigo complexos industriais e habitacionais circundantes à mancha florestal onde o incêndio se propagou", acrescenta.

A detenção do suspeito foi feita pela Diretoria do Norte da PJ com a colaboração da GNR.

O suspeito vai ser presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.