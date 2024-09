Metro do Porto. Obras vão condicionar trânsito em Santo Ovídio durante meio ano

O arranque da construção da Linha Rubi do Metro do Porto, em Vila Nova de Gaia, levou ao corte de um troço que liga a rotunda de Santo Ovídio à A1.

Segundo fonte oficial da Metro do Porto, à Renascença, as obras vão demorar meio ano.

Em comunicado, a Metro do Porto avisa que "os automobilistas que pretendam dirigir-se a Sul ou entrar na autoestrada devem circular pela Avenida da República até à zona de D. João II e seguir pelo túnel sob a Rotunda".

A empresa apela que a sinalização instalada no local seja consultada com atenção e que a circulação seja feita com precaução.

"Os acessos às habitações, garagens e estabelecimentos serão sempre garantidos", garante o comunicado.

[Atualizado às 11h00 com tempo estimado de duração das obras]