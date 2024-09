Mais de 200 bombeiros combatem fogo em Vinhais. Moradores regressam a casa

Os habitantes de Nuzedo de Baixo, em Vinhais, receberam autorização para regressar a casa, depois de um incêndio ter rondado a aldeia transmontana este domingo à noite.



A informação foi avançada à Renascença pelo presidente da Câmara de Vinhais, Luís Fernandes.

“Neste momento, a situação junto da aldeia melhorou e as pessoas já puderam regressar às suas habitações. A situação melhorou pela atuação dos bombeiros, mas também porque houve uma mudança de direção do vento que ajudou um bocadinho”, declarou o autarca.

Cerca de 70 pessoas foram retiradas este domingo à noite das suas casas, por precaução, devido à proximidade das chamas da aldeia de Nuzedo de Baixo. Os habitantes foram levados para uma zona segura da aldeia, junto à Igreja e ao rio.

O pior já passou em Nuzedo de Baixo, mas o autarca Luís Fernandes diz à Renascença que ainda há muito trabalho pela frente para conseguir apagar a frente de fogo.

“Vão ser horas muito complicadas, devido à intensidade do incêndio e do vento, e da dimensão da frente que continua ativa. Vão ser horas de muito trabalho e vamos ver se os bombeiros conseguem resolver. Dizem que, provavelmente, será ainda necessário ainda esta segunda-feira recorrer aos meios aéreos, porque estamos a falar de zonas com relevo muito acidentado e de locais em que é quase impossível os bombeiros entrarem”, afirma o presidente da Câmara de Vinhais.