Helicóptero do INEM aterra de emergência em Mondim de Basto

Um helicóptero do INEM aterrou de emergência em Mondim de Basto, confirmou fonte oficial à Renascença.

A bordo seguiam dois pilotos, um médico e um enfermeiro, que não ficaram feridos após o incidente e procederam a dar apoio à vítima de uma queda de um trabalhador numa pedreira na freguesia de Atei.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 12h21, depois do helicóptero do INEM ter tombado em árvores no local, relata o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Ave, Rui Costa, à Renascença.



A vítima de queda na pedreira foi, de seguida, levada por via terrestre para o hospital de Guimarães.

De acordo com o site da Proteção Civil, no local estão mais de 30 operacionais, apoiados por quatro veículos.

[notícia atualizada às 14h34 com mais detalhes do incidente]