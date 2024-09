Estudantes do ensino superior podem continuar a ficar alojados em Pousadas da Juventude

Os estudantes do ensino superior vão continuar a poder ficar alojados em Pousadas da Juventude e o número de unidades disponíveis vai passar de 19 para 22, indica a Movijovem.

O protocolo de renovação de colaboração entre o Governo, a Movijovem e o INATEL que vai permitir ceder 673 camas das Pousadas de Juventude e 36 camas da rede do INATEL vai ser assinado na quarta-feira, refere a nota.

De acordo com a Movijovem, o programa ficará disponível em unidades de Aveiro, Abrantes, Almada, Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Guimarães, Lisboa Centro, Lisboa Parque das Nações, Oeiras, Portimão, Portalegre, Porto, Santa Cruz, Viana do Castelo, Ponte de Lima, Vila do Conde e Vila Nova de Cerveira.

Integrado no Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, este programa visa mitigar a escassez de opções habitacionais para estudantes em diversas regiões do país.

A questão do alojamento é um dos maiores problemas dos estudantes universitários deslocados, com rendas médias de 386 euros no Porto e de 480 euros em Lisboa, segundo representantes dos estudantes.

Nas contas mensais dos jovens, o alojamento representa a fatia mais pesada, segundo os resultados do Inquérito às Condições Socioeconómicas e Académicas dos Estudantes do Ensino Superior, promovido e financiado pela Direção-Geral do Ensino Superior.