Carlos Moedas entrega chave 2.000 e promete mais investimentos na habitação

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, assinalou esta segunda-feira a entrega de 2.000 casas municipais no seu mandato, sublinhando que a autarquia vai continuar a investir na habitação, estando previsto um investimento de 560 milhões de euros.

A cerimónia simbólica decorreu esta tarde nos Paços do Concelho de Lisboa, com a entrega de 28 chaves de habitações municipais, entre elas a número 2.000 do atual mandato.

"Este é um dos maiores investimentos e um dos maiores desafios que eu tive na minha vida. São 2.000 famílias que podem mudar a sua vida e viver com mais dignidade", afirmou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), ressalvando que o problema da habitação "não se resolve com uma varinha mágica".

No final da cerimónia, em declarações aos jornalistas, Carlos Moedas destacou o trabalho que a autarquia levou a cabo para recuperar habitações que "estavam fechadas".

"Em Lisboa não havia casas para a maioria da população. Conseguimos ir buscar casas que estavam fechadas e recuperá-las. É uma mudança de paradigma em relação aos anteriores mandatos. Conseguimos ainda ajudar 1.500 pessoas a pagar as rendas de casa", apontou.

No total, a Câmara de Lisboa prevê um investimento de 560 milhões na área da habitação, com recurso a verbas comunitárias.

Ainda no âmbito da habitação, Carlos Moedas sublinhou que a autarquia "está a estudar" a possibilidade de construir mais residências para estudantes, de forma a disponibilizar mais 1.000 camas para estudantes deslocados.

"Existem projetos com as juntas de freguesia, como foi o caso de Benfica. Há aqui um desafio e uma política muito ativa. Estamos a dar uma solução aos lisboetas", atestou.