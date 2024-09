Queda de helicóptero. Mergulhos no Douro retomados para encontrar peças para investigação

Os trabalhos no rio Douro para recuperar duas peças importantes para a investigação das causas da queda do helicóptero na sexta-feira, em Samodães, foram retomados este domingo e prosseguirão até serem localizadas, disse o comandante da Polícia Marítima do Norte.

Rui Silva Lampreia explicou que a operação, iniciada às 08h00 e levada a cabo por sete elementos do grupo de mergulho forense da Policia Marítima, está a ser realizada no âmbito do inquérito em curso por parte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF).

Os operacionais procuram o "computador e o rotor da cauda" do helicóptero de combate a incêndios florestais que caiu no rio Douro na sexta-feira, causando a morte aos cinco militares da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPC) que regressavam de um fogo no concelho de Baião.

Quanto ao piloto de 44 anos, fonte hospitalar disse hoje à Lusa que está a recuperar dos ferimentos e deverá permanecer por mais uns dias na enfermaria de ortopedia do hospital de Vila Real.

No Douro, a operação de hoje do grupo de mergulho é apoiada por mais duas embarcações, uma da Administração dos Portos do Douro e Leixões (APDL) e outra da Polícia Marítima, num total de pelo menos quatro elementos, de acordo com o comandante Silva Lampreia.

O objetivo destas embarcações é "garantir a segurança do espelho de água", explicou.

"A passagem de navios de recreio não está interditada. Está controlada. Pode passar uma de cada vez e a determinada velocidade", observou.

No sábado, o comandante regional apontou a necessidade de localizar "dois importantes componentes do helicóptero, cruciais para a investigação dos acidentes aéreos e que são o rotor da cauda e um computador que serve de navegação para o dispositivo".

O corpo do quinto militar da GNR vítima do acidente de sexta-feira no rio Douro, em Lamego, foi encontrado pelas 16h10 de sábado durante as buscas subaquáticas na zona onde o helicóptero caiu, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Dos cinco militares da GNR que seguiam a bordo, faltava apenas encontrar um, de 29 anos, o que aconteceu esta tarde.

Os militares que perderam a vida neste acidente tinham entre os 29 e os 45 anos, três eram naturais de Lamego, um de Moimenta da Beira e outro de Castro Daire, no distrito de Viseu.

O piloto da aeronave foi resgatado com vida.

As causas do acidente ainda não são conhecidas.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), organismo do Estado Português, tem uma equipa no terreno e está a investigar o acidente.

O helicóptero acidentado, do modelo AS350 -- Écureuil, é operado pela empresa HTA Helicópteros, sediada em Loulé, Algarve.