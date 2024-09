O que aconteceu no Douro? Vídeo mostra momento da queda de helicóptero

O helicóptero cai num ângulo de cerca de 45 graus e embate na água com grande velocidade , segundo a análise do vídeo com cerca de 15 segundos de duração.

Um vídeo mostra o momento em que o helicóptero de combate a incêndios com militares da GNR se despenhou, na sexta-feira, no rio Douro, na zona de Lamego.

O acidente provocou a morte a cinco militares da GNR e ferimentos no piloto, que está hospitalizado mas não corre perigo de vida. Quatro funerais realizaram-se este domingo e na segunda-feira terá lugar a última cerimónia fúnebre.

O último corpo foi retirado do Douro no sábado, mas as operações para retirar partes do helicóptero continuam.

Os destroços começaram a ser removidos no sábado. Os destroços recolhidos serão transportados para Viseu para se efetuarem perícias que possam levar as autoridades a perceber "as causas que levaram o helicóptero a despenhar-se", disse Rui Silva Lampreia, comandante das operações no terreno. Não há "caixa negra" neste tipo de aparelhos, mas alguns dados "serão extraídos pelas autoridades".

"A violência do impacto foi bastante forte", a aeronave está destruída, "quase irreconhecível", disse o comandante da Capitania do Douro. "Se fosse uma amaragem iria permitir uma aterragem mais suave. As consequências seriam menos gravosas, com certeza. Face àquilo que já encontramos e às imagens que temos registadas, tudo indica que foi forte [o embate]", lamenta Silva Lampreia, que fala em "destruição total da aeronave".



O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), que investiga as causas do acidente, já ouviu testemunhas e o piloto do helicóptero.

O GPIAAF tenciona publicar na próxima terça-feira “uma nota informativa dando conta das constatações iniciais e do caminho a prosseguir pela investigação”.

Além dos testemunhos, as partes do helicóptero recuperadas do leito do rio Douro e os vídeos do momento do acidente são fundamentais para ajudar os investigadores a chegar a uma conclusão sobre a causa da tragédia.