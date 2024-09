Montenegro. “Não me bloqueiem e deixem-me governar”

O primeiro-ministro avisou esta tarde a oposição que está no Governo para quatro anos e pede à oposição que não seja o bloqueio.

No discurso de encerramento da Universidade de Verão, Luís Montenegro diz que tem a certeza que o país está com o Governo, mas não sabe se a oposição está com o país.

O líder do PSD acusou a oposição de andar desorientada e de ser instável, e no final de uma semana em que o Orçamento do Estado foi tema central, o primeiro-ministro acusou o líder do Chega de “de forma inusitada tomar uma decisão com base numa notícia que não é verdadeira”.

Quanto ao partido socialista, o líder do PSD diz não perceber a inquietação com a falta de respostas, uma vez que as negociações vão ser retomadas este mês.

Sobre as críticas da oposição às medidas que consideram eleitoralistas, Montenegro pergunta: "Mas eleitoralistas porquê? As eleições são só daqui a quatro anos. São em 2028. Quem fala eleitoralismo é quem está a pensar em eleições. É quem as quer provocar. Esta a oportunidade para que o país perceba quais os princípios e a postura de cada um”, referiu o primeiro-ministro.

O primeiro ministro voltou a repetir que disse ao país antes de ir a votos que “só governo se ganhar eleições” e “na minha tomada de posse, afirmei que a não rejeição do programa de Governo era uma relegitimação para governar.