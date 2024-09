Militares da GNR mortos em serviço "elevaram bem alto o esplendor de Portugal”

Centenas de pessoas, na presença de figuras das mais altas figuras do Estado e com a guarda de honra da GNR, despediram-se este domingo à tarde, em Lamego, de Pedro Santos e Daniel Pereira, dois dos cinco militares que morreram na queda de um helicóptero no rio Douro.



A missa de corpo presente foi presidida pelo patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, e concelebrada pelo bispo de Lamego, D. António Couto. Estiveram presentes o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa; o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco; e o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Na homilia, D. Rui Valério, que detém o pelouro das Forças Armadas, sublinhou a heroicidade destes militares que perderam a vida a cumprir o seu dever, ao serviço da “exigente Unidade de Emergência de Proteção e Socorro” da GNR.

“Um sentido obrigado pelo que revelaram enquanto homens e pelo que deram enquanto militares”, afirmou o patriarca de Lisboa, numa cerimónia marcada por grande emoção e consternação.

D. Rui Valério destacou o exemplo que os militares Pedro Santos e Daniel Pereira, que deram a vida para proteger as populações: “Estamos perante dois homens que, na grandeza da dádiva das suas vidas, elevaram bem alto o esplendor de Portugal”, declarou.

"Caros Pedro Santos e Daniel Pereira, destes a vossa vida ao serviço da nação e dos portugueses. Serviste Portugal e a Guarda Nacional Republicana, bem como todas as mulheres e homens que ‘vivem para servir e não para serem servidos‘. Vós sois e sereis sempre testemunhas dos mais elevados valores de uma sociedade solidária que se define como Estado de Direito, no qual deve ser reconhecido, garantido e respeitado o direito a cada um e a cada uma a ser pessoa", sublinhou o patriarca.