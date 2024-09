Dois homens detidos por alegadas agressões a polícias no distrito de Leiria

Dois homens foram detidos suspeitos de agressões, resistência e coação sobre polícias na madrugada de sábado, no distrito de Leiria, anunciou este domingo a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Segundo um comunicado do Comando Distrital de Leiria da PSP, a primeira situação ocorreu na cidade de Caldas da Rainha, "após uma discussão familiar na via pública para a qual a polícia foi acionada e, com a sua presença, aparentemente, foi resolvida".

Volvidos poucos minutos, a PSP foi alertada para uma nova discussão, tendo os agentes constatado que "o suspeito continuava bastante alterado e gritava com a companheira, que segurava a filha de ambos ao colo", refere o comunicado.

Segundo a PSP, apesar dos esforços "para pacificar a situação, o agressor retirou a criança à mãe e deslocou-se para a sua viatura, momento em que um dos polícias, zelando pela salvaguarda e bem-estar da criança, o tentou sensibilizar de que poderia não estar nas melhores condições para conduzir".

"Esta chamada de atenção tornou o suspeito ainda mais agressivo, abandonando, impulsivamente, a sua viatura, quase deixando cair a criança ao chão", adianta o comunicado, explicando que um agente, "ao tentar evitar esta queda, foi agredido com uma cabeçada e vários murros na cabeça".

O homem, de 32 anos, "já referenciado por suspeita da prática de vários crimes de ofensas à integridade física, furtos e ameaças", acabou detido após intervenção de outros polícias.

A segunda detenção, pelos crimes de resistência e coação sobre funcionário e ofensa à integridade física qualificada, ocorreu na Marinha Grande "após uma situação de agressões entre vários cidadãos".

A PSP relata que um homem, de 59 anos, "mesmo com a presença da polícia naquele local, manteve sempre uma postura agressiva, ameaçando e desafiando os polícias presentes".

"Alertado para alterar a sua conduta, persistiu com o comportamento hostil, insurgindo-se fisicamente contra um dos polícias, empurrando-o e desafiando-o para lutar, momento em que foi detido", esclarece a PSP.

Este arguido está referenciado pela alegada "prática de vários crimes de ofensas à integridade física e tráfico de estupefacientes", lê-se no comunicado.

Presentes a tribunal de turno, os dois suspeitos foram libertados e notificados para comparecer junto da autoridade judiciária da sua área de residência, explica a PSP, acrescentando que, "das agressões, não resultaram ferimentos de maior gravidade nos polícias envolvidos".