Colisão com seis feridos corta EN390 no concelho de Santiago do Cacém

Seis pessoas ficaram feridas, uma delas uma menina de três anos, numa colisão entre dois automóveis ocorrida este domingo na Estrada Nacional 390 (EN390), no concelho de Santiago do Cacém, que está cortada ao trânsito, revelou a GNR.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou que as autoridades receberam às 13h57 o alerta para o acidente, que aconteceu na EN390 junto a S. Domingos, Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal.

Fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR acrescentou à Lusa que a "colisão frontal", que envolveu duas viaturas ligeiras de passageiros, provocou "seis feridos, dos quais cinco graves e um leve".

"Os feridos, três do sexo masculino e três do sexo feminino, têm entre três e 83 anos", disse também a fonte da guarda, precisando que o ferido leve "é uma menina de três anos".

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e proteção Civil do Alentejo Litoral, por volta das 13h35, os feridos ainda estavam "a ser avaliados no local", onde já se encontra um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Devido às viaturas acidentadas e também por causa do helicóptero, que aterrou na própria via, o trânsito estava cortado nos dois sentidos naquele troço da EN390 junto a S. Domingos, cerca das 15h40, segundo a GNR.

Para o local foram mobilizados, além do helicóptero, 28 operacionais, apoiados por 11 veículos, incluindo meios dos bombeiros, GNR e INEM.