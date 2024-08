Violência doméstica. Prisão preventiva para suspeito detido em Leiria

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou este sábado ter detido, em Leiria, um homem, de 27 anos, suspeito do crime de violência doméstica, ao qual foi determinada a medida de coação de prisão preventiva.

Num comunicado, a PSP refere que o suspeito foi detido na quinta-feira, no âmbito de uma investigação pela prática do crime de violência doméstica sobre a sua companheira, com 20 anos, ocorrido na cidade de Leiria.

"Por existir a suspeita de que o mesmo fosse possuidor de armas, foi realizada busca domiciliária à sua residência, em cumprimento do mandado de busca e apreensão", refere o comunicado, explicando que foram apreendidas duas armas de "airsoft", notas falsas no valor total de 2.350 euros, um telemóvel e uma carta de condução igualmente falsa, entre outros artigos.

Presente a primeiro interrogatório judicial, ao arguido foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Fonte da PSP adiantou à agência Lusa que o arguido tinha sido detido em fevereiro no âmbito de um outro inquérito relacionado com a alegada prática do crime de violência doméstica, este sobre a ex-companheira.

O Comando Distrital de Leiria da PSP "reitera o seu compromisso prioritário na defesa das vítimas e na detenção de todos os autores do crime de violência doméstica que tem tido uma grande expressão no distrito, apelando para que as vítimas, bem como a comunidade em geral, apresentem queixa", para "permitir uma atuação célere e eficaz" da polícia, acrescenta o comunicado.