Retomadas buscas por militar desaparecido após queda de helicóptero no Douro

As buscas pela quinta e última vítima da queda de um helicóptero no rio Douro foram retomadas este sábado pelas 07h30, disse à Lusa fonte a Proteção Civil local.

De acordo com o Comando Sub-Regional do Douro da Proteção Civil, foram retomadas pelas 07h30 as buscas pelo militar da GNR desaparecido, mas ainda é cedo para contabilizar os meios envolvidos.

De acordo com a página na Internet da Proteção Civil Nacional, em Cambres, Lamego, estão 103 homens, 36 viaturas e um meio aéreo.

O helicóptero de combate a incêndios florestais caiu no rio Douro pelas 12h50 de sexta-feira, próximo da localidade de Samodães, Lamego, e transportava um piloto e uma equipa de cinco militares da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPC) que regressavam de um fogo no concelho de Baião.

O piloto da aeronave foi resgatado com vida, apenas com ferimentos ligeiros.

Até ao momento foram localizados os corpos de quatro militares da GNR, continuando desaparecido um outro elemento.

Os militares têm entre os 29 e os 45 anos, três são naturais de Lamego, um de Moimenta da Beira e outro de Castro Daire, no distrito de Viseu.

As causas do acidente ainda não são conhecidas.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários tem uma equipa no terreno a investigar o acidente.

O helicóptero acidentado, do modelo AS350 -- Écureuil, é operado pela empresa HTA Helicópteros, sediada em Loulé, Algarve.