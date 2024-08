Reativado fogo em Freixo de Espada à Cinta

O incêndio que deflagrou na sexta-feira à tarde em Mazouco, concelho de Freixo de Espada à Cinta, e entrou em fase de rescaldo de madrugada, está este sábado de manhã ativo, disse fonte da proteção Civil.

De acordo com o Comando Sub-Regional do Douro da Proteção Civil, os trabalhos de combate ao incêndio numa zona de mato do sul do distrito de Bragança estão "em curso" e os meios "em constante atualização".

Pelas 10h20, estavam envolvidos no combate às chamas 81 homens, 22 viaturas e três meios aéreos, de acordo com a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Pelas 05h45, o fogo estava em fase de rescaldo, mantendo-se no local, no sul do distrito de Bragança, 78 operacionais, apoiados por 22 viaturas, de acordo com o portal da ANEPC.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 13h29 de sexta-feira e durante a tarde a preocupação concentrou-se em não deixar entrar o fogo na floresta que ladeia a aldeia de Masouco, no Parque Natural do Douro Internacional.

[Notícia atualizada às 10h44 de 31 de agosto de 2024 a dar conta da reativação do fogo]