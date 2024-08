Prosseguem trabalhos no rio Douro para recuperar peças fundamentais do helicóptero

Os trabalhos no rio Douro vão prosseguir para recuperar duas peças importantes para investigação das causas da queda do helicóptero sexta-feira em Samodães, após ser localizado o corpo da última vitima mortal e concluídas as buscas, segundo o comandante da operação. "Estamos a proceder à retração da maior parte do dispositivo, todavia existem ainda, em termos forenses, a necessidade de localizar dois importantes componentes do helicóptero, que são cruciais para a investigação dos acidentes aéreos e que são o rotor da cauda e um computador que serve de navegação para o dispositivo", disse Rui Silva Lampreia, comandante regional da Polícia Marítima do Norte. O responsável acrescentou que as "peças são fundamentais" e "daí a importância de os localizar, recuperá-los e disponibilizá-los ao Gabinete de Prevenção de Incidentes com Aeronaves para que se consiga ter o máximo de elementos disponíveis para tirarem as melhores conclusões sobre as causas que levaram à queda da aeronave". Hoje irá ser montada a estratégia e, no domingo, serão retomados trabalhos de recuperação dos componentes, que estarão a cargo dos mergulhadores forenses da Polícia Marítima e de corporações de bombeiros.

Esta tarde foi encontrado no rio Douro, na zona onde a aeronave caiu ao rio, o corpo do quinto militar da GNR, com 29 anos, que foi vítima do acidente. O comandante explicou que o corpo se encontrava no limite do perímetro delimitado para a investigação inicial, na zona onde a aeronave caiu na sexta-feira. "Foi quando terminamos as buscas nessa área que localizamos o corpo que estava em falta", contou. Na sexta-feira, já tinham sido localizados os corpos de quatro militares da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPC) que seguiam no helicóptero que caiu ao rio Douro. O piloto da aeronave sofreu ferimentos, foi resgatado por uma embarcação de recreio e hospitalizado. Silva Lampreia referiu que a aeronave "ficou bastante destruída" e que existem vários destroços espalhados pela área primária da investigação.