Hospital de Évora com constrangimentos no Serviço de Urgência Polivalente

O Hospital de Évora vai estar com constrangimentos no funcionamento do Serviço de Urgência Polivalente, na especialidade de Medicina Interna, a partir das 20h00 de hoje e até às 8h00 de segunda-feira, revelou aquela unidade hospitalar.

O Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) indicou em comunicado enviado à agência Lusa que, neste período, o Serviço de Urgência Polivalente "apenas receberá novas admissões de doentes encaminhados pelo CODU/INEM, outros médicos ou SNS 24" para a especialidade de Medicina Interna.

"A situação deve-se a equipa incompleta", explicou o HESE, adiantando que "todos os profissionais estão empenhados em prestar os melhores cuidados, apesar da falta de elementos".

Aquela unidade hospitalar apela à população para recorrer à linha de apoio SNS 24, antes de se dirigir ao hospital, para que as pessoas sejam orientadas de acordo com "o grau de gravidade da sua situação".

Segundo o comunicado, "há atendimento 24 horas disponível em Vendas Novas, Montemor-o-Novo e Estremoz".