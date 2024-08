Helicóptero "irreconhecível". "Violência do impacto foi bastante forte", diz comandante

As buscas pela quinta e última vítima da queda de um helicóptero no rio Douro foram retomadas este sábado pelas 07h30.

A aeronave começou a ser removida este sábado pelas 10h00, enquanto as buscas pelo militar da GNR desaparecido prosseguem de forma subaquática, terrestre e aérea. Na água continua, para já, a cauda do aparelho. Os destroços recolhidos serão transportados para Viseu para se efetuarem perícias que possam levar as autoridades a perceber "as causas que levaram o helicóptero a despenhar-se", confirma Rui Silva Lampreia, comandante das operações no terreno. Não há "caixa negra" neste tipo de aparelhos, mas alguns dados "serão extraídos pelas autoridades".

O testemunho do piloto também irá ser recolhido este sábado para ajudar a perceber "o que aconteceu", adianta Silva Lampreia.

A retirada da aeronave do rio vai permitir verificar se o militar desaparecido de 29 anos poderá estar preso na fuselagem do helicóptero. Para esta operação, segundo o comandante, foi chamada uma empresa que trabalha em coordenação com os meios e que dispõe de uma plataforma com gruas "capazes de fazer esta remoção".

Num ponto da situação feito às 13h00, o comandante Rui Silva Lampreia confirmou que foram recolhidos "alguns pertences dos militares" nos destroços do aparelho, mas "não foi detetado o corpo do militar desaparecido".

"Violência do impacto foi bastante forte". Aparelho ficou "irreconhecível"

"Vamos continuar as buscas. É um processo evolutivo. Só o tempo o dirá", afirma, adiantando que, no local, estão "duas centenas de operacionais, 15 embarcações e 40 viaturas". "Neste momento temos as capacidades necessárias e adequadas para dar resposta à situação. Temos equipas multidisciplinares para fazer estas buscas e vamos continuar de maneira contínua até ao por do sol", acrescenta.

As operações estão a ser feitas "com a máxima cautela" para garantir que "ninguém se magoa". Apesar de já terem passado mais de 24h horas, ainda se acalentam esperanças. "A esperança nunca deverá morrer e estamos altamente motivados para continuar as buscas", diz o comandante.

Apesar disso, e perante o estado dos destroços já recolhidos, o comandante não acredita que se tenha tratado de uma tentativa de amaragem, uma vez que "a violência do impacto foi bastante forte". A aeronave está destruída, "quase irreconhecível". "Se fosse uma amaragem iria permitir uma aterragem mais suave. As consequências seriam menos gravosas, com certeza. Face àquilo que já encontramos e às imagens que temos registadas, tudo indica que foi forte [o embate]", lamenta Silva Lampreia, que fala em "destruição total da aeronave".

Também as famílias de todos os envolvidos continuam a receber "apoio psicológico do INEM, Polícia Marítima e Câmara Municipal", assegura.

O helicóptero de combate a incêndios florestais caiu no rio Douro na sexta-feira, próximo da localidade de Samodães, Lamego, e transportava um piloto e uma equipa de cinco militares da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPC) que regressavam de um fogo no concelho de Baião.



Até ao momento foram localizados os corpos de quatro militares da GNR, continuando desaparecido um outro elemento.

O piloto da aeronave foi resgatado com vida, apenas com ferimentos ligeiros.

No terreno estão esta manhã a decorrer buscas subaquáticas com oito equipas de mergulhadores de várias entidades, também terrestres com operacionais apeados nas margens do rio e há três drones a fazer trabalhos aéreos.

Não há "caixa negra". Testemunho do piloto será recolhido este sábado

"Estamos desta forma a cobrir as três dimensões: aérea, terrestre e subaquática", frisou Silva Lampreia.

Para criar melhores condições de trabalho, procedeu-se durante a noite a uma redução do caudal do Douro em articulação com as barragens existentes no rio.

Quanto à navegabilidade no rio Douro, Silva Lampreia referiu que a circulação "não vai ser totalmente interditada" e "vai evoluindo conforme as operações vão decorrendo".

"A nossa intenção é fechar uma das vias e apenas uma embarcação circular de cada vez para minimizar o número de embarcações a circular e que possam interferir com as operações. Se garantirmos as condições de segurança para que elas circulem vamos manter dessa forma, caso haja uma violação da segurança serão suspensas totalmente", esclareceu.

A porta-voz da GNR, tenente-coronel Mafalda Almeida, disse que a Guarda mantém o acompanhamento às famílias dos militares que perderam a vida neste acidente.

"Neste momento estamos de luto, estamos em dor, não é só as famílias, a própria família da Guarda", referiu.

Os militares têm entre os 29 e os 45 anos, três são naturais de Lamego, um de Moimenta da Beira e outro de Castro Daire, no distrito de Viseu.

As causas do acidente ainda não são conhecidas.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários tem uma equipa no terreno a investigar o acidente.

O helicóptero acidentado, do modelo AS350 -- Écureuil, é operado pela empresa HTA Helicópteros, sediada em Loulé, Algarve.

A navegabilidade no Douro continua interdita.

O ministro da Defesa visitou este sábado o local onde decorrem as operações. Numa curta declaração aos jornalistas, Nuno Melo deixou uma palavra de apoio às famílias enlutadas e enalteceu o trabalho dos 200 operacionais que se encontram a trabalhar no terreno.

Manifestando solidariedade com as vítimas, a Federação Portuguesa de Futebol decretou que será cumprido um minuto de silêncio antes dos jogos organizados pela instituição entre este sábado e a próxima segunda-feira.

A decisão abrange já o clássico Sporting CP - FC Porto, que se realiza este sábado, às 20h30.

[Notícia atualizada às 15h05 de 31 de agosto de 2024 com declarações do ministro da Defesa e minuto de silêncio decretado pela FPF]