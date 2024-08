Fogo que deflagrou no concelho de Freixo de Espada à Cinta em conclusão

O incêndio que deflagrou ao início da tarde em Mazouco, em Freixo de Espada à Cinta, foi hoje dado como concluído, estando em curso trabalhos de consolidação de "pontos quentes", disse à Lusa fonte dos bombeiros.

"Durante a madrugada controlamos o incêndio, estamos a proceder a trabalhos de consolidação do perímetro e eliminação de pontos quentes do incêndio", explicou o comandante do Bombeiros de Freixo de Espada à Cinta, distrito de Bragança, Vítor Rentes.

O comandante acrescentou ainda que as maiores preocupações no combate a este fogo verificaram-se a meio da tarde de sexta-feira, quando as chamas ameaçaram uma mancha de pinhal que ladeia a aldeia de Mazouco, mas foram "controladas" pelos meios no terreno.

"Outra das situações verificadas foi que o fogo se encaixou na zona da Arribas do Douro, onde o combate foi mais difícil devido à orografia do terreno que é de muito difícil acesso", destacou o operacional.

Neste incêndio chegaram a estar empenhados mais de centena e meia de bombeiros portugueses e espanhóis e uma dezena de meios aéreos.

O primeiro alerta foi dado às 13h29 de sexta-feira, para a freguesia de Mazouco.

Mazouco é uma localidade que está em plena coroação do Parque Natural do Douro Internacional (PNDI).

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) no local estavam pelas 12h30, 87 operacionais apoiados por 24 veículos e um meio aéreo.

[Notícia atualizada às 12h44 de 31 de agosto de 2024 para atualizar o estado do incêndio]