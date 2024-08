Encontrado o corpo do militar da GNR desaparecido

Foi resgatado do rio Douro o corpo de Tiago Pereira, o militar da GNR que continuava desparecido na sequência do acidente com um helicóptero ocorrido esta sexta-feira no concelho de Lamego.

A informação foi confirmada à Renascença por Silva Lampreia, o comandante da Polícia Marítima do Norte.

O corpo ficou preso nos "destroços da aeronave" e foi localizado "por mergulhadores da marinha e da polícia marítima" no "limite mais a jusante" da área de buscas.

Desta forma, "todas as vítimas" da queda do helicóptero que regressava do combate a um fogo em Baião foram "localizadas e recuperadas".

O comandante confirma esclarece que há partes do helicóptero que ainda falta recuperar. "Não. Ainda temos aqui alguns destroços para apanhar e, portanto, ainda temos aqui algum trabalho para fazer".

Ainda este sábado deverá ser ouvido o piloto, único sobrevivente do acidente.

