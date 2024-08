Douro. Retirados das águas primeiros destroços de helicóptero

As buscas pela quinta e última vítima da queda de um helicóptero no rio Douro foram retomadas este sábado pelas 07h30, disse à Lusa fonte a Proteção Civil local.

De acordo com o Comando Sub-Regional do Douro da Proteção Civil, foram retomadas pelas 07h00 as buscas pelo militar da GNR desaparecido, mas ainda é cedo para contabilizar os meios envolvidos.

De acordo com a página na Internet da Proteção Civil Nacional, em Cambres, Lamego, estão 103 homens, 36 viaturas e um meio aéreo.

Helicóptero deverá ser retirado esta manhã



A aeronave começou a ser removida este sábado pelas 10h00, enquanto as buscas pelo militar da GNR desaparecido prosseguem de forma subaquática, terrestre e aérea.

"As operações de mergulho iniciaram-se às 07h00 e a nossa intenção é mantermos as buscas subaquáticas e proceder à remoção do helicóptero que está no fundo do rio e que estimamos que aconteça por volta das 10h00", afirmava, horas antes, o comandante regional da Policia Marítima do Norte, num briefing à comunicação social cerca das 08h30.

A retirada da aeronave do rio vai permitir verificar se o militar desaparecido de 29 anos poderá estar preso na fuselagem do helicóptero, explicou Rui Silva Lampreia que é também o comandante das operações no terreno.

Para esta operação, segundo o comandante, foi chamada uma empresa que trabalha em coordenação com os meios e que dispõe de uma plataforma com gruas "capazes de fazer esta remoção".

O helicóptero de combate a incêndios florestais caiu no rio Douro na sexta-feira, próximo da localidade de Samodães, Lamego, e transportava um piloto e uma equipa de cinco militares da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPC) que regressavam de um fogo no concelho de Baião.

Até ao momento foram localizados os corpos de quatro militares da GNR, continuando desaparecido um outro elemento.

O piloto da aeronave foi resgatado com vida, apenas com ferimentos ligeiros.

No terreno estão esta manhã a decorrer buscas subaquáticas com oito equipas de mergulhadores de várias entidades, também terrestres com operacionais apeados nas margens do rio e há três drones a fazer trabalhos aéreos.

Causas do acidente ainda não são conhecidas

"Estamos desta forma a cobrir as três dimensões: aérea, terrestre e subaquática", frisou Silva Lampreia.

Para criar melhores condições de trabalho, procedeu-se durante a noite a uma redução do caudal do Douro em articulação com as barragens existentes no rio.

Quanto à navegabilidade no rio Douro, Silva Lampreia referiu que a circulação "não vai ser totalmente interditada" e "vai evoluindo conforme as operações vão decorrendo".

"A nossa intenção é fechar uma das vias e apenas uma embarcação circular de cada vez para minimizar o número de embarcações a circular e que possam interferir com as operações. Se garantirmos as condições de segurança para que elas circulem vamos manter dessa forma, caso haja uma violação da segurança serão suspensas totalmente", esclareceu.

A porta-voz da GNR, tenente-coronel Mafalda Almeida, disse que a Guarda mantém o acompanhamento às famílias dos militares que perderam a vida neste acidente.

"Neste momento estamos de luto, estamos em dor, não é só as famílias, a própria família da Guarda", referiu.

Os militares têm entre os 29 e os 45 anos, três são naturais de Lamego, um de Moimenta da Beira e outro de Castro Daire, no distrito de Viseu.

As causas do acidente ainda não são conhecidas.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários tem uma equipa no terreno a investigar o acidente.

Os militares têm entre os 29 e os 45 anos, três são naturais de Lamego, um de Moimenta da Beira e outro de Castro Daire, no distrito de Viseu.

O helicóptero acidentado, do modelo AS350 -- Écureuil, é operado pela empresa HTA Helicópteros, sediada em Loulé, Algarve.

[Notícia atualizada às 11h16 de 31 de agosto de 2024 com mais detalhes sobre as operações no terreno]