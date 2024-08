Aborto. “A dificuldade de nascer em Portugal não é compatível com o alargamento dos prazos"

Na perspetiva da AMCP “a dificuldade de nascer em Portugal não é compatível com o alargamento dos prazos para alargar e haver mais abortos”.

Dúvidas legais

Segundo a AMCP, há também aspetos legais a considerar na discussão sobre um eventual alargamento do prazo para abortar. “Há um aspecto político e jurídico porque os portugueses foram chamados a referendar uma lei até às 10 semanas. Portanto não entendo como é que se pode alterar fora do quadro referendário o alargamento das semanas e esse será um aspeto sobre o qual os nossos políticos e os nossos juristas e constitucionalistas terão que se pronunciar”, defendeu.

Preservar a objeção de consciência

Ainda que os detalhes da proposta socialista não sejam, para já, conhecidos, Margarida Neto aponta a objeção de consciência como um ponto crítico que é necessário salvaguardar.

“Há um atentado à objeção de consciência dos médicos que é sagrado para cada um, para a sua consciência profissional de acordo com o nosso código deontológico e ético. Algo que é inimaginável que aconteça”, afirmou.

A dirigente da AMCP realça a importância atribuir aos médicos as condições necessárias para que estes possam preservar os seus valores durante a prática clínica. “A consciência do médico é algo muito, muito importante, muito profundo, muito convicto, e nós não podemos obrigar nenhum médico a fazer algo com que ele em consciência não está de acordo.