Urgências. Encerrados 13 serviços durante o fim de semana

Um total de 13 serviços de urgência de ginecologia/obstetrícia e pediatria, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo, estarão encerrados no fim de semana, informou esta quinta-feira a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Direção Executiva acrescentou que quatro serviços de urgência vão estar referenciados para o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Das 13 urgências encerradas neste período, um número "em atualização", nove são relativas a serviços de ginecologia/obstetrícia e pediatria e sete dessas estão localizadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, informou a mesma fonte.

A Direção Executiva do SNS alerta a população para "constrangimentos nos serviços de urgência durante o próximo fim de semana" e pede aos utentes para "ligarem sempre para a linha SNS24/SNS Grávida 808242424 antes de se dirigirem a um hospital".