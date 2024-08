Trinta e três acusados em processo de tráfico e mediação de armas

O arguido - adianta a acusação - adulterava o livro de vendas de munições, registando vendas ilegais de munições como se tivessem sido realizadas a pessoas titulares de licença para o efeito, que desconheciam a venda das munições e a utilização do seu nome.

O principal comprador de armas e munições operava em conjunto com a sua mulher e, a partir da sua residência, revendia as armas e as munições a terceiros. Alguns destas pessoas também revendiam as armas e as munições.

Esta atividade decorria, principalmente, nas localidades de Santarém, Entroncamento e Tomar, bem como nas localidades próximas.

De acordo com o MP, um arguido encontra-se em prisão preventiva, uma arguida está sujeita à medida de coação de obrigação de permanência na habitação e a outros cinco arguidos foram aplicadas medidas de coação de proibição de contactos e de proibição de posse de armas.

A investigação foi dirigida pelo DCIAP com a coadjuvação da Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública.