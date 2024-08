Queda de helicóptero em Lamego é a mais grave em combate a incêndios

A queda de um helicóptero de combate a incêndios florestais esta sexta-feira, no rio Douro, no concelho de Lamego, é o acidente mais grave neste tipo de operações em Portugal. Quatro militares da Guarda Nacional Republicana morreram e um continua desaparecido.

De acordo com os dados disponíveis, os dez acidentes com meios de combate aos incêndios registados em Portugal desde 2009 causaram a morte a quatro pilotos.

O acidente desta sexta-feira, com um AS350 Écureuil, provocou quatro mortes e um desaparecido. As buscas para encontrar o corpo do militar ainda desaparecido foram interrompidas após o pôr do sol e vão ser retomadas com o regresso da luz do dia, antes das 7h.

Um quinto militar da GNR da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPC), que regressava de um combate a um incêndio em Baião, continua desaparecido e o piloto conseguiu sobreviver com ferimentos e foi hospitalizado.