Quatro militares da GNR morreram e um está desaparecido em acidente com helicóptero no Douro

Aumenta para quatro o número de militares GNR que morreram esta sexta-feira num acidente com um helicóptero de combate a incêndios, que amarou no Rio Douro, apurou a Renascença junto das autoridades.

Decorrem buscas para tentar encontrar um quinto militar que continua desaparecido.

Três equipas de mergulhadores, drones, várias embarcações na água e vários operacionais nas margens do rio estão a realizar buscas, disse aos jornalistas o capitão do Porto do Douro, Silva Lampreia.

O piloto do helicóptero foi resgatado com vida e levado ao hospital, com ferimentos ligeiros, segundo a GNR, em comunicado.

A aeronave despenhou-se no Rio Douro, após tentar realizar uma manobra de amaragem.

O alerta para a queda do helicóptero foi dado pelas 12h36.

Nas operações de socorro estão envolvidos 122 operacionais, apoiados por 39 e três meios aéreos, indica o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, já chegou ao local do acidente. O Presidente da República cancelou a agenda oficial.

O presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, manifestou a sua tristeza, solidariedade e apresentou condolências às famílias dos militares da GNR que morreram na sequência da queda do helicóptero em que seguiam ao rio Douro.



O CDS-PP divulgou uma nota de pesar a lamentar "profundamente a perda dos militares, da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana". "Os militares falecidos estavam no exercício de uma missão de enorme relevância para Portugal e para todos os portugueses. Por isso serão lembrados e homenageados", sublinha o partido.



[notícia atualizada às 17h36]