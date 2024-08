PSP identifica homem de 58 anos como alegado autor de atropelamento mortal em Évora

Um homem, de 58 anos, foi identificado pela PSP e constituído arguido por alegadamente ser o condutor da viatura que atropelou mortalmente uma idosa, de 88 anos, em Évora, na terça-feira, foi anunciado esta sexta-feira.

Em comunicado, o Comando Distrital de Évora da Polícia de Segurança Pública (PSP) indicou que a Esquadra de Investigação Criminal identificou na quinta-feira "o condutor da viatura que esteve envolvido" no atropelamento mortal.

Em resultado das diligências policiais desenvolvidas, desde que aconteceu o atropelamento na Estrada da Chainha, no bairro do Bacelo, na noite de terça-feira, "o interveniente compareceu na Esquadra da PSP de Évora" na quinta-feira.

Fonte da força de segurança revelou à Lusa que se trata de um homem, de 58 anos, constituído arguido e libertado posteriormente, sob termo de identidade e residência.

O alerta para o acidente foi dado às 20:47 de terça-feira e o condutor fugiu após o veículo atingir a idosa.

Nesse dia, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à Lusa que a mulher ainda foi transportada para o hospital de Évora com ferimentos graves.

Contudo, acrescentou na altura fonte da Direção Nacional da PSP, também contactada pela Lusa, a idosa acabou por morrer na unidade hospitalar.

De acordo com o comunicado divulgado esta sexta-feira pela PSP, "no próprio dia, logo após o acidente, a Esquadra de Investigação Criminal de Évora efetuou diligências junto da habitação de um indivíduo suspeito, com base na descrição que foi feita sobre a viatura".

Ainda assim, não foi possível "no imediato" identificar o presumível suspeito, pelo que foram feitos contactos "nos dias posteriores para encontrar a viatura utilizada".

As diligências culminaram com o homem a entregar-se na PSP, e "a viatura foi localizada e apreendida para recolha de vestígios e realização de futuras diligências processuais".

O atropelamento de terça-feira implicou a mobilização para o local de 13 operacionais dos bombeiros de Évora, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da PSP, apoiados por cinco veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora.