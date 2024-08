"Profundo orgulho". António Guterres tornou-se timorense e tem agora dupla nacionalidade

Em 30 de agosto de 1999, 78,5% dos timorenses que votaram no referendo escolheram a independência do país e, consequentemente, o fim da ocupação da Indonésia, que invadiu Timor-Leste em 7 de dezembro de 1975.

Com o resultado do referendo, a Indonésia abandonou Timor-Leste, com as milícias pró-indonésias a deixarem um rasto de horror e violência, tendo entrado a autoridade de transição das Nações Unidas, que geriu o país até à restauração da independência, em 20 de maio de 2002.