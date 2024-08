Prisão preventiva para suspeitos de montar laboratório de droga em Santa Maria da Feira

Segundo este responsável pela PJ de Braga, a investigação "é recente", acreditando que com as diligências e as detenções efetuadas terá cessado a atuação deste grupo criminoso.

"O início da investigação centrou-se na atividade ilícita desenvolvida por um cidadão estrangeiro" que alegadamente vendia droga "utilizando identidade falsa, com a qual titulava uma sociedade comercial", referiu a PJ, no comunicado.

O homem "foi utilizando esquemas aparentemente legais para fazer uso de meios e arrendamento de espaços onde, de forma dissimulada e aparentemente legal, pudesse desenvolver a atividade de aquisição internacional e transformação em produto estupefaciente".

No decorrer das buscas efetuadas pela PJ foram visadas residências e armazéns, "constatando-se a presença de abundante material, centenas de litros de químicos, benzinas, ácidos e outros, bem como toda uma estrutura e parafernália apta a produzir, em processo contínuo diário, de entre cinco a 10 quilogramas de cocaína".

"A operação permitiu, ainda, a apreensão de pasta de coca e cocaína, em quantidade que se estima em cerca de 15 quilogramas, suficientes para 75 mil doses individuais, bem como dezenas de quilogramas de precursores e substâncias de preparação", refere também a PJ.

A operação, denominada Cristal Lab, foi realizada pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga, com a colaboração da Diretoria do Norte, contando com a presença de peritos da delegação do Laboratório de Polícia Científica e a colaboração da GNR.