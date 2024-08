"Operação Tártaro". PJ apreende 6,5 toneladas de cocaína

A Polícia Judiciária apreendeu mais de 6,5 toneladas de cocaína que tinha entrado em Portugal por via marítima. Segundo comunicado enviado às redações esta sexta-feira, a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes fez ainda três detenções: três homens são "suspeitos de integrarem uma organização criminosa transnacional dedicada à introdução de grandes quantidades deste tipo de estupefaciente no continente europeu". Todos os suspeitos são de nacionalidade portuguesa.

Na operação - batizada de "Operação Tártaro" - foram apreendidos em junho 2952 quilos de cocaína num armazém em Lisboa e, esta semana, cerca de 2600 quilos, também num armazém "na região centro do país". Ambos os carregamentos foram recebidos no interior de contentores de farinha de soja e fruta, onde a droga vinha dissimulada. A empresa responsável do armazém na capital português "era alheia a todo o esquema criminoso".

Ao todo, a droga recuperada seria suficiente para 65 milhões de doses individuais de cocaína, toda proveniente da América Latina e com destino à Europa.

Para além da droga, as autoridades apreenderam também diversos automóveis de gama alta.

"As investigações prosseguem", é dito no comunicado, que precede uma conferência de imprensa que será dada esta sexta-feira para esclarecer mais detalhes.