Montenegro rejeita ter perturbado buscas no Douro

“Eu tive a oportunidade de verificar no local toda a magnitude desta operação, mas sobretudo foi-me permitido estar pessoalmente com os mergulhadores, que estão também eles a desempenhar uma missão muito perigosa e eu quis-lhes transmitir também o nosso apreço pelo esforço que eles estavam e estão a fazer neste momento para tentar encontrar o corpo que falta”, começou por justificar o chefe do Governo.

Luís Montenegro deslocou-se ao local da tragédia, esteve reunido com as autoridades no posto de comando e acompanhou de perto, numa lancha, as operações de busca.

"A presença do primeiro-ministro não foi motivo de nenhuma perturbação nas operações de busca" pelos militares da GNR vitimados na queda de um helicóptero em Lamego , afirma Luís Montenegro, que durante a tarde desta sexta-feira entrou numa lancha para acompanhar as operações no Rio Douro.

"Sinceramente, eu creio que a presença do primeiro-ministro não foi motivo de nenhuma perturbação nas operações de busca, que ocorreram com o cumprimento quase integral da missão que era exigida", sublinhou.

Luís Montenegro acredita que a sua presença não atrapalhou as operações de busca e sublinha que o seu dever é estar ao lado dos operacionais, em nome do Governo e do povo português.

Quatro militares GNR morreram e um quinto está desaparecido na sequência do acidente com um helicóptero de combate a incêndios, que amarou no Rio Douro, apurou a Renascença e confirmou o capitão do Porto do Douro, Silva Lampreia em declarações aos jornalistas no local.

As vitimas têm cerca de 30 anos. Equipas de psicólogos do INEM e da Polícia Marítima estão a apoiar as famílias.

O piloto do helicóptero foi resgatado com vida e levado ao hospital. Encontra-se estável e sob observação médica, não correndo aparentemente risco de vida, disse à Lusa fonte hospitalar.

Para sábado vai ser decretado um Dia de Luto Nacional em memória dos militares da GNR.