Metro de Lisboa lamenta perturbações e promete minimizar ocorrências

Na nota divulgada hoje, o ML explica que tem em execução, desde maio de 2021, "um contrato de investimento que prevê, entre outras tarefas, a substituição integral do seu atual sistema de sinalização ferroviária (CBTC), instalado na década de 70 do século passado".

"O Metropolitano de Lisboa lamenta todos os incómodos causados pelas interrupções de serviço público registadas nos últimos dias e apela à compreensão dos seus clientes relativamente às mesmas, esclarecendo que continua ativamente a trabalhar para minimizar as ocorrências desta natureza no futuro" (...), indica a empresa em comunicado.

O Metropolitano de Lisboa (ML) lamentou esta sexta-feira as perturbações verificadas nos últimos dias no serviço, justificando-as com a implementação do sistema de sinalização e assegurando que está a "trabalhar para minimizar as ocorrências desta natureza".

Apesar dos constrangimentos que também foram verificados na linha Verde do Metropolitano de Lisboa, a empresa ressalva que é a linha Azul que "está contratualmente definida para ser a primeira a receber a instalação do novo sistema de sinalização", sendo aí que "ocorrem os principais testes e ensaios".

"Desde aquela data, realizam-se, em regime noturno, um conjunto de testes de comprovação das novas funcionalidades do sistema de sinalização, designadamente a comprovação dos parâmetros de supervisão do movimento e condução dos comboios, em coordenação com definições horárias, com vista à obtenção de maiores frequências e da redução dos tempos de espera", apontam.

O Metropolitano de Lisboa estima que a colocação em serviço de todas as funcionalidades do novo sistema de sinalização ocorra durante o primeiro trimestre de 2025.

"Quase 50 anos depois, o Metropolitano de Lisboa está a substituir o sistema que garante a segurança da circulação dos seus comboios e, no futuro, com o novo CBTC, contamos ter, de acordo com indicadores internacionais, melhor fiabilidade, redução dos tempos de espera e maior rapidez na resposta a avarias e na reposição do serviço", conclui a empresa.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 06h30 e as 01h00.