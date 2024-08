Linha SNS Grávida atendeu 24.901 chamadas desde junho

A Linha SNS Grávida atendeu nos primeiros três meses de funcionamento 24.901 utentes, das quais 17.317 foram encaminhadas para um serviço de urgência, informaram hoje os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

"Entre 1 de junho e 28 de agosto, a Linha SNS Grávida (SNS 24) atendeu 24.901 chamadas", indicaram os SPMS, em resposta à agência Lusa, adiantando que do total de triagens feitas, 3.566 grávidas foram aconselhadas a ficar em autocuidados, 3.586 foram referenciadas para os cuidados de saúde primários, 17.317 para os cuidados de saúde hospitalares e 432 para o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A Linha SNS Grávida -- acessível através do mesmo número do SNS 24 (808 24 24 24) - é uma medida do Plano de Emergência e de Transformação da Saúde, que facilita a resposta à procura de urgências de ginecologia/obstetrícia, enquanto área em que se sentem maiores dificuldades no SNS.

Através deste contacto com a Linha SNS Grávida, a utente é imediatamente encaminhada para o serviço mais próximo da sua área de residência.

A Linha SNS Grávida está disponível desde o dia 1 de junho.