Incêndio na Madeira. 200 agricultores e 41 produtores de gado apresentaram declarações de prejuízo

Cerca de 200 agricultores e 41 produtores de gado foram afetados pelo incêndio que lavrou na Madeira, indicou esta sexta-feira o Governo Regional (PSD), adiantando que vai avançar com legislação para intervir em terrenos privados na prevenção de fogos.

"Temos duas iniciativas que foram aprovadas ontem [quinta-feira, em Conselho do Governo Regional] e esta primeira, que é a mais relevante, tem a ver com a criação de uma medida excecional que permitirá às entidades públicas apresentarem projetos de intervenção territorial em áreas que se identifica como sendo prioritárias ao nível da contenção de incêndios", disse a secretária de Agricultura, Pescas e Ambiente.

Rafaela Fernandes falava em conferência de imprensa, no Funchal, na qual apresentou o "balanço pós-incêndio" nas áreas tuteladas pela sua secretaria, nomeadamente agricultura, pecuária, ambiente e água, e explicou a "estratégia de atuação futura".

O incêndio que lavrou entre 14 e 26 de agosto afetou um total de 192 agricultores, já com declarações de prejuízo notificadas, dos quais 102 na freguesia da Serra de Água, 23 na freguesia da Ribeira Brava (concelho da Ribeira Brava), 48 no Curral das Freiras e 19 no Jardim da Serra (concelho de Câmara de Lobos).