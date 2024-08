Homem morre e filho fica ferido em despiste de moto-quatro em Serpa

Um homem, de 46 anos, morreu esta sexta-feira e o filho, de 12 anos, sofreu ferimentos ligeiros na sequência do despiste da moto-quatro em que seguiam, no concelho de Serpa, revelaram a Proteção Civil e a GNR.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo explicou que as autoridades receberam, às 14h46, o alerta para o despiste do veículo, ocorrido num caminho junto ao Monte Cai Logo, no concelho de Serpa, no distrito de Beja.

Igualmente contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou que o acidente aconteceu "num caminho vicinal, junto ao Monte Cai Logo, perto de Vale do Poço".

O ferido ligeiro foi transportado pelos bombeiros para o hospital de Beja, disse a fonte da Proteção Civil, acrescentando que o corpo da vítima mortal foi levado para os serviços de medicina legal existentes na mesma unidade hospitalar.

Para o local do acidente foram mobilizados 15 operacionais, apoiados por sete veículos, incluindo meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Beja e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Moura.