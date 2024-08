Helicóptero amarou no Douro. Piloto resgatado com vida, cinco militares da GNR desaparecidos

Um helicóptero de combate a incêndios, com seis pessoas a bordo, amarou esta sexta-feira no Rio Douro, junto à localidade de Samodães, na zona de Lamego. A notícia foi confirmada pela GNR e pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O piloto foi resgatado com vida e estão desaparecidos cinco militares da Unidade de Emergência Proteção e Socorro, adianta a GNR, em comunicado enviado à Renascença.

"Desconhece-se para já, as causas do acidente, tendo o piloto sido resgatado com vida, apenas com ferimentos ligeiros", adianta a Guarda Nacional Republicana.



"Mantêm-se as buscas no rio, para os 5 elementos da UEPS, ainda desaparecidos, com meios marítimos da polícia marítima, bombeiros, mergulhadores, embarcações de recreio e militares da GNR."



O piloto do helicóptero, que regressava de um incêndio em Baião, foi resgatado com vida por uma embarcação, apurou inicialmente a Renascença.

A aeronave sofreu um problema técnico tentou realizar uma amaragem no Rio Douro.

O alerta para a queda do helicóptero foi dado pelas 12h36.



Nas operações de socorro estão envolvidos 122 operacionais, apoiados por 39 e três meios aéreos, indica o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, já chegou ao local do acidente.

[em atualização]