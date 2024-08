Governo anuncia construção de nova barragem em Viseu por mais de 30 milhões

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, anunciou esta quinta-feira a construção de uma nova barragem em Fagilde, a 100 metros a jusante da atual, num investimento superior a 30 milhões de euros (ME).

"É com gosto que venho anunciar que se encontram reunidas as condições para se avançar com a construção de uma nova barragem em Fagilde, a cerca de 100 metros a jusante da atual", anunciou Maria da Graça Carvalho.

A governante falava aos jornalistas no final de uma reunião com o executivo viseense, no salão nobre da Câmara Municipal de Viseu, que teve em cima da mesa assuntos que o presidente, Fernando Ruas, "há muito" queria solução.

"A atual barragem já não é suficiente e apresenta algumas fragilidades e deficiências e deterioração com o tempo. Ela foi construída em [19]84, inicialmente com uma capacidade de 2.8 hectómetros cúbicos, depois teve obras que permitiram aumentar para 4.2, mas a ideia é uma nova barragem na ordem dos 7.5 [de capacidade], portanto, é praticamente duplicar a capacidade", anunciou.

A ministra referiu que já foi feito um estudo preliminar que resultou de um protocolo entre a Agência Portuguesa para o Ambiente (APA) e a Câmara Municipal de Viseu (CMV).

Neste sentido, prometeu "muito em breve" voltar a Viseu, com a direção da APA e o secretário de Estado do Ambiente, Emídio Sousa, que hoje também marcou presença, para apresentar "mais detalhes técnicos, o calendário e custo de execução" da nova barragem.