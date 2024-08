Decretado luto nacional por militares da GNR mortos em acidente de helicóptero

Vai ser decretado um dia de luto nacional, no sábado, em memória dos militares da GNR que morreram num acidente com um helicóptero no Rio Douro.

O dia de luto foi anunciado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, que se deslocou ao local da tragédia, em Lamego.

"Em consonância com uma proposta do Governo, o Presidente da República anuiu a que fosse decretado um dia de luto nacional, amanhã, em homenagem à dedicação, ao brio, à entrega destes homens", declarou.



O chefe do Governo endereçou as condolências aos familiares dos militares da GNR e disse que "hoje é um dia muito muito triste para Portugal".

"É com profundo pesar e consternação e muita solidariedade que apresentamos as famílias dos quatro militares que padeceram neste acidente todo o apoio possível nesta ocasião", salientou Luís Montenegro.



O primeiro-ministro também deixou uma palavra de solidariedade à GNR e a todas as entidades envolvidas que prontamente responderam ao alerta.

Quatro militares GNR morreram e um quinto está desaparecido na sequência do acidente com um helicóptero de combate a incêndios, que amarou no Rio Douro, apurou a Renascença e confirmou o capitão do Porto do Douro, Silva Lampreia em declarações aos jornalistas no local.



As vitimas têm cerca de 30 anos. Equipas de psicólogos do INEM e da Polícia Marítima estão a apoiar as famílias.

O piloto do helicóptero foi resgatado com vida e levado ao hospital. Encontra-se estável e sob observação médica, não correndo aparentemente risco de vida, disse à Lusa fonte hospitalar.



[em atualização]