Vinho do Porto feito só com aguardente do Douro é legal e viável? Governo quer saber

O ministro da Agricultura quer saber se é legal e economicamente viável a produção de vinho do Porto exclusivamente com aguardente vínica da Região Demarcada do Douro.

"Pedi ao presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) para ver a possibilidade legal e a viabilidade económica do vinho do Porto passar a ser exclusivamente produzido com aguardente vínica resultante das uvas da Região Demarcada do Douro", afirmou José Manuel Fernandes, que falava à agência Lusa à margem da Feira da Maçã, do Vinho e do Azeite, em Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança.

O governante disse que o uso exclusivo de aguardente vínica do Douro para incorporar no vinho do Porto tem de ser analisado do ponto de vista legal e da viabilidade económica da medida.

"E eles estão a fazer este estudo", afirmou, referindo-se ao instituto público que atua na mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo, esperando que a resposta seja o "mais rápido possível".