TAP fecha semestre com lucro de 400 mil euros, longe dos 22,9 ME de 2023

A TAP terminou o primeiro semestre de 2024 com um resultado liquido positivo de 400 mil euros, abaixo dos 22,9 milhões do primeiro semestre de 2023, e só possíveis graças aos 72,2 milhões conseguidos entre abril e junho.



Em comunicado, a transportadora aérea nacional destaca que teve um lucro de 72,2 milhões de euros no segundo trimestre de 2024 e que este resultado liquido positivo permitiu fechar os primeiros seis meses do ano com um lucro de 400 mil euros.

No entanto, quando comparado com o período homólogo de 2023, o lucro dos primeiros seis meses do ano ficam 98,3% abaixo dos 22,9 milhões de euros de resultados líquidos conseguidos entre janeiro e junho de 2023.

A mesma análise feita aos resultados trimestrais mostra que, apesar dos resultados positivos, a TAP sofreu uma quebra de 10,1% entre os 80,3 milhões de euros alcançados no segundo trimestre de 2023 e os 72,2 milhões de euros no segundo trimestre de 2024.