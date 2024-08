Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna assaltada durante a madrugada

O edifício da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, em Lisboa, foi assaltado na madrugada desta quinta-feira, confirmou à Renascença fonte da Polícia de Segurança Pública. A notícia foi avançada pelo jornal "Observador".

Segundo a PSP, o alerta do assalto foi dado às 9h52 desta quinta-feira pelo polícia que estava de serviço no edifício após ter dado conta que existiam gabinetes remexidos.

A mesma fonte indicou à Renascença que foi furtado material informático existente nos gabinetes.

A investigação está a cargo da Polícia de Segurança Pública, que não adiantou oficialmente mais pormenores sobre o assalto.

A Lusa contactou o Ministério da Administração Interna, mas até ao momento não obteve qualquer resposta.

A notícia do assalto foi avançada pelo "Observador", que dá conta de que foram levados vários computadores, dois dos quais de chefias da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, e que as câmaras de vigilância não estavam a funcionar

Segundo o jornal online, os ladrões terão entrado no edifício por uma janela do 6.º andar. Entre os computadores levados estarão o de Teresa Costa, secretária-geral adjunta, e o do responsável pela área informática.