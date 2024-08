Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna assaltada durante a madrugada de quarta-feira

O edifício da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, em Lisboa, foi assaltado na madrugada de quarta-feira, 28 de agosto, confirmou à Renascença fonte da Polícia de Segurança Pública. A notícia foi avançada pelo jornal "Observador".

A "intrusão" foi confirmada pelo gabinete da ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, pouco depois das 20h30. "De acordo com aquilo que se tem vindo a apurar, tal intrusão só terá sido possível através do escalamento de um prédio contíguo, que se encontra a ser intervencionado", adiantou o Ministério. O jornal "Observador" avançou que os ladrões terão entrado por uma janela do 6.º andar do edifício.

O Ministério da Administração Interna confirmou também que "foram furtados alguns computadores, sendo que alguns deles ainda não tinham tido uso, já que são de reserva/substituição".

Segundo a PSP, o alerta do assalto foi dado às 9h52 desta quinta-feira pelo polícia que estava de serviço no edifício, após ter dado conta que existiam gabinetes remexidos.

A investigação está a cargo da Polícia de Segurança Pública, que não adiantou oficialmente mais pormenores sobre o assalto.

A notícia do assalto foi avançada pelo "Observador", que dá conta de que foram levados vários computadores, dois dos quais de chefias da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, e que as câmaras de vigilância não estavam a funcionar.

Segundo o jornal online, os ladrões terão entrado no edifício por uma janela do 6.º andar. Entre os computadores levados estarão o de Teresa Costa, secretária-geral adjunta, e o do responsável pela área informática.

[notícia atualizada às 21h04]