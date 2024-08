Reabilitação do nó de Paranhos no Porto condiciona VCI à noite em setembro

A reabilitação do nó de Paranhos, no Porto, vai condicionar o trânsito na Via de Cintura Interna (VCI) durante todo o mês de setembro, de acordo com um anúncio publicado esta quinta-feira pela Infraestruturas de Portugal (IP).

Em causa está a reabilitação da passagem superior do nó de Paranhos, na VCI, no Porto, que causará condicionamentos entre os nós da autoestrada A3 e do Amial de terça-feira a 05 de outubro, no período noturno.

Segundo um anúncio publicado esta quinta-feira pela IP na imprensa, entre terça-feira e domingo da próxima semana haverá a "supressão da via direita no sentido crescente (Freixo - Arrábida) no período compreendido entre as 22h00 e as 06h00".

Entre 09 e 14 de setembro, haverá uma "supressão de via esquerda e central no sentido crescente (Freixo - Arrábida), no período compreendido entre as 22h00 e as 06h00, sendo que a via central apenas fica suprimida a partir das 01h00 da madrugada".

Já de 16 a 21 de setembro, haverá a supressão "de via direita no sentido decrescente (Arrábida - Freixo) no período compreendido entre as 22h00 e as 06h00".

No período entre os dias 23 e 28 de setembro, verificar-se-á a "supressão de via esquerda e central no sentido decrescente (Arrábida - Freixo), no período compreendido entre as 22h00 e as 06h00, sendo que a via central apenas fica suprimida a partir das 01h00 da madrugada".

Por fim, de 24 de setembro a 05 de outubro, haverá a "supressão do ramo de acesso ao nó de Paranhos no período compreendido entre as 22h00 e as 06h00".

A IP refere que "os trabalhos estarão devidamente sinalizados no local" e agradece "a compreensão dos utentes por eventuais transtornos causados no decorrer dos trabalhos".