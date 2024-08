Portugal vai doar vacinas mpox a países africanos

Portugal vai doar até 15% do stock de vacinas contra a mpox a África, avançou esta quinta-feira o Ministério da Saúde. A doação deverá ser de entre 1.500 a 2.250 doses de vacinas.

O Ministério da Saúde anunciou a doação de 10% a 15% do stock nacional de vacinas contra mpox. Em comunicado, o Governo esclareceu que "a cedência das vacinas ficará naturalmente dependente de uma articulação ao nível da União Europeia".

De acordo com o jornal "Público", Portugal tem 15 mil doses de vacinas contra mpox na reserva nacional, o que coloca a doação portuguesa de vacinas entre as 1.500 e as 2.250 doses de vacina.