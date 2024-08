​Mulheres vão ser chamadas por SMS para o rastreio ao cancro do colo do útero

A Direção-Geral da Saúde vai mudar a forma como as mulheres são convocadas para fazerem o rastreio ao cancro do colo do útero e as faixas etárias abrangidas, que passam a ser dos 30 aos 65 anos. As alterações à norma que regula este processo estão praticamente concluídas.



José Dinis Silva, diretor do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, explica à Renascença que as mulheres vão passar a ser chamadas a fazer o rastreio através de mensagem SMS – tal como aconteceu para a vacinação da Covid-19 – e não ficam dependentes dos centros de saúde.

“Quando há mais de um milhão e meio de portugueses sem médico, se ancorássemos este rastreio nos médicos de família, estávamos arranjar um grande problema”, diz o especialista, que alerta que é exatamente por isso que nesta altura “as taxas de cobertura não passam ou dificilmente passam os 50%” .