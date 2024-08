Metro de Lisboa. Novo sistema de sinalização gera quebras constantes no serviço

O Metropolitano de Lisboa tem sofrido, nos últimos dias, interrupções recorrentes no seu serviço. E assim deverá continuar por algum tempo ainda.

Porquê? Está a ser instalado um novo sistema de sinalização, revela Silva Marques, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, em declarações à Renascença.

“Com as alterações todas na linha circular e com as novas composições que começaram a chegar, está a ser instalada uma sinalização nova, um sistema novo. São dores de crescimento”, diz.

Segundo o sindicalista, em caso de avaria ou problema com o sistema de sinalização, o único remédio é parar a circulação.

“Eu sei que é muito, é muito, é muito triste para as pessoas, mas uma coisa que não se pode fazer é transportar uma composição com 700, 800 pessoas num sítio em que as condições de segurança, não tendo a sinalização a operar, estão asseguradas”, afirma.

Silva Marques antecipa que os problemas na circulação continuem durante os próximos tempos. Pelo menos, até às obras da linha circular serem concluídas.

“É o metro a crescer, a adaptar-se às novas realidades. Quando se muda um sistema de sinalização para outro e mesmo quando os sistemas já estão consolidados aos anos, há sempre imprevistos e sempre avarias”, nota.



Esta semana a circulação do Metro de Lisboa esteve interrompida durante várias horas nas linhas Verde e Azul.

Só na terça-feira, durante o período da manhã, houve duas paragens da linha Azul.