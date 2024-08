Incêndio na Madeira causado por "lançamento de foguetes", diz PJ à Renascença

Ricardo Tecedeiro confirmou que os suspeitos foram identificados e que todas as diligências foram formalizadas. No entanto, o coordenador da PJ não avança o número de pessoas envolvidas.

Em declarações à Renascença , Ricardo Tecedeiro, coordenador da Polícia Judiciária da Madeira, confirma que o incêndio teve início no lançamento de foguetes.

Nos últimos dias, os inspetores recolheram "depoimentos com relevo, análises de circunstâncias, informação meteorológica, informação oficial de várias entidades, bem como análise indiciária de vários elementos".

O grande incêndio deste mês na Madeira "terá tido origem no lançamento de foguetes", avançou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

As chamas consumiram mais de 5 mil hectares de mato e de floresta, incluindo partes da Floresta Laurissilva.

A investigação levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira da PJ ainda prossegue.



A Polícia Judiciária confirma, assim, as suspeitas do presidente do governo regional da Madeira. "Não tenho dúvida de que se tratou de fogo-posto", declarou Miguel Albuquerque, a 18 de agosto.

Em declarações à Renascença, o presidente da Câmara da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, afirmou que o incêndio inicial terá sido provocado acidentalmente pelo lançamento de um foguete, mas noutros focos houve fogo posto, como na freguesia do Campanário.

[notícia atualizada às 18h09]