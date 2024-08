Fogo. Caíram os crimes de incêndio e as detenções este ano

De acordo com os dados recolhidos pela Renascença, este ano caíram os crimes de incêndio e as detenções. São menos cerca de 1400 situações de fogo e menos 34 detidos pela GNR, revelam os dados comunicados à Renascença por esta força policial, uma das quais a quem cabe a fiscalização de terrenos, registo dos crimes e identificação de suspeitos assim como as detenções.

Os dados mostram que, até ao passado domingo, foram registados 2 149 crimes de incêndio florestal, efetuadas 24 detenções e identificados 332 suspeitos. Na sua maioria, a GNR considera que os incêndios ocorreram por causa do uso negligente do fogo.



Recorde-se que, esta quinta-feira, a Renascença constatou que 2024 pode vir a ser o ano de menor área ardida de sempre. Nem o Comando Nacional da Proteção Civil nem o Ministério da Administração Interna aceitaram falar sobre a redução de incêndios.

O Ministério da Administração Interna considera, por seu lado, extemporâneo qualquer balanço neste momento - fase delta, em curso - remetendo para o final da época, de risco de incêndios rurais, o balanço real das áreas ardidas registadas, bem como das operações levadas a cabo durante todas as fases de risco.